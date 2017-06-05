وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة إفريقيا

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هنأ خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني للكاراتيه، وذلك بعد حصده عدد 8 ميداليات متنوعة، وتصدره لبطولة أفريقيا للكاراتيه، والتي أقيمت بالكاميرون، خلال الفترة من 29 مايو إلي 6 يونيو.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، على سياسة اتحاد الكاراتيه، برئاسة أيمن عبدالحميد، علي اهتمامهم بتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارستها، لافتا إلى أن الإنجاز الذي تحقق في الكاميرون بتصدر مصر بطولة إفريقيا، هو نتاج عمل وجهد واضح من قبل الاتحاد ومجلس إدارته.

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وقد حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 8 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات تم تحقيقها عن طريق طه طارق "ميداليتان "، ( سلمى نسيم، وعمر أشرف، ونور أشرف، وسيف إيهاب بواقع ميدالية لكل منهم)، ومنة شعبان الميدالية الفضية والبرونزية.

فيما حلت الكاميرون صاحبة الأرض في المركز الثاني برصيد 20 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، وحلت جنوب أفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.