تزوجت وعمرها 14 عامًا وقتلها «السرطان».. 17 معلومة عن «فاطمة تعلبة»

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أبدعت في أدوارها وتألقت بنغمة صوتها.. فـ"يا قلبي يا مسكين"... "فاكر ولا ناسي".. "ست الحسن" ابنة "العائلة الكريمة".. "أه من حلاوتها" عشقت الفن في صغرها فكانت الفنانة "صائدة الرجال" ونجمة الطرب التي غنت بـ"حب ودلع" كلمات "الغيرة مرة".

ويرصد موقع "التحرير - لايف" أسرار صاحبة أسطورة "فاطمة تعلبة" التي أوقعت 4 رجال في حبها "من نظرة عين"، لكن الغيرة كانت أقسى من القلب نفسه.

1 - ولدت هدى سلطان في 15 أغسطس 1925، بقرية كفر أبو جندي تابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

2- اسمها الحقيقي بهيجة جمالات فهيمة حبس الحو، وكانت الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم أخيها الفنان محمد فوزى.

3- من عائلة إقطاعية ببيت فلاحي ذي طبيعة دينية محافظ، واكتسبت جمالا من والدتها التركية.



4- غنت لأول مرة أمام الجمهور عام 1937 فى إحدى حفلات المدرسة التى أقيمت على مسرح البلدية فى طنطا، بأغنية لأم كلثوم، فصفق لها الجمهور بشدة.

5- حفظت القرآن الكريم كاملا في صغرها بكُتّاب قريتها.

6- الغيرة كلمة السر في فشل حياتها الزوجية الأولى لرغبتها في العمل الفني والثانية من الموزع والمنتج السينمائي فؤاد الجزايرلي، الذي كان له اليد الطولى في شهرتها وانطلاقها في عالم الفن، ولكنها سرعان ما انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة، ثم بعده فريد شوقي، وأخيرا المخرج المسرحي حسن عبدالسلام.



7- تزوجت في سن 14 عاما من أحد أبناء قريتها في أول أيام عيد الفطر، وطلقت بعدها بعامين في نفس اليوم المماثل.

8- تركت ابنتها من زوجها الأول والتحقت بأخيها الفنان محمد فوزي في القاهرة بحثا عن تحقيق حلمها بالعمل في الفن.

9- رفض الفنان محمد فوزي دخولها العتبة الفنية لكنها أصرت وتعرفت على الفنانين من خلال تواجدها معه.



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10- اختارت أبواب الفن من الغناء وتقدمت لاجتياز اختبار لجنة اختيار المطربين بالإذاعة المصرية عام 1949.

11- في أولى تجاربها السينمائية تعاقدت مع شركة نحاس للإنتاج الفني على ثلاثة أفلام وكان الفيلم الأول "ست الحسن" عام 1950، واستطاعت أن تحصل على دور البطولة فى فيلمها الثانى "حكم القوى" الذى شاركها فى البطولة فريد شوقى ومحسن سرحان عام 1951.

12- تزوجت "ترسو السينما" فريد شوقى عام 1951 واستمرا معا حوالى 18 عاما، حتى انفصلت عنه عام 1969، أنجبا خلالها ابنتان هما مها وفريدة.



13- حصلت هدى سلطان على جائزة "الناشر" عن فيلم "امرأة فى الطريق"، عام 1960، وفازت بالجائزة الأولى عن دور ثانٍ فى الأفلام 1975، وتم تكريمها فى مهرجان السينما الروائية في 1998، وفي مهرجان الموسيقى العربية عام 1998.

14- تزوجت من المخرج حسن عبدالسلام في 1970، الذى تعرف عليها في أثناء إخراجه مسرحيتها "مجنون بطة"، ولكن الزواج لم يستمر لفترة طويلة.

15- قدمت على خشبة المسرح عددا من العروض أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش".



16- اشتهرت في الفترة الأخيرة من حياتها بالأعمال الفنية التلفزيونية بأداء دور الأم الحنون، وظهرت ضيفة شرف في آخر ظهور سينمائي لها بفيلم "من نظرة عين".

17- توفيت هدى سلطان في 5 يونيو 2006، عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك عقب وفاة ابنتها مها فريد شوقي بحوالي 50 يومًا، مما زاد من تدهور حالتها الصحية التي انحدرت بعد إصابتها بمرض سرطان الرئة.

