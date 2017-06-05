بالصور- بهتاف "عاوزين حقوقنا".. قطع طريق رئيسي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قطع العشرات من سكان عزبة أبو عوف العشوائية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، الطريق أمام حي الضواحي، للمطالبة بوحدة سكنية بمشروع الـ40 عمارة المخصص لسكان المنطقة عقب إزالتها.

وردد المواطنون هتافات عدة من بينها: "عاوزين حقوقنا. واحد اتنين.. الشقة راحت فين."، بالإضافة إلى هتافات معادية لقيادات تنفيذية في المحافظة.

كانت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، قد شنت حملة موسعة، يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، وتواجد رجال الجيش الثاني الميداني، وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، بكثافة، بمحيط المنطقة لتأمين عملية الإزالة.

وأزالت معدات حي الزهور وجهاز الإنقاذ "العشش" والمحال بعدة قطاعات بالمنطقة، وألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين من أداء مهام عملهم، وإثارتهم الشغب مع القوات.

وأعلن السعيد رخا رئيس، حي الضواحي، وصول إجمالي الحالات التي تم تسكينها حتى الآن بمشروع الـ40 عمارة بالضواحى إلى 288 حالة، بجانب الإعلان بعد إضافة 24 اسمًا جديدًا من مستحقى إزالات المنطقة.

وأضاف "رخا"، في تصريحات صحفية، أن جميع الحالات المدرج اسمها بكشوف الأحقيات جرى تسكينها وتسليمها خطابات استلام الوحدات الخاصة بهم بعد دفع المطالبة وقدرها 1350 جنيهًا.