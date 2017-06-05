تونس وباريس تؤكدان مواصلة "معركتهما المشتركة" ضد "الإرهاب"

تونس (أ ف ب)

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في مستهل زيارة الى تونس الأحد عزم بلاده على مواصلة التعاون مع تونس في "معركتهما المشتركة" ضد "الإرهاب".

وقال الوزير الفرنسي في تصريح للصحافيين من متحف باردو حيث اوقع اعتداء 22 قتيلا في مارس 2015 "وددت فور وصولي الى تونس العاصمة تكريم ضحايا الارهاب. (...) فرنسا تقف الى جانبكم، انها تؤدي دورها كاملا في المعركة".

واضاف لودريان في اول زيارة له الى شمال افريقيا منذ توليه حقيبة الخارجية "انا موجود بينكم (...) للتعبير عن تضامنا ودعمنا الكامل لهذه الحيوية الديموقراطية الرائعة في تونس".

من جهته اعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ان "آفة" الإرهاب" تتطلب "تضامنا ثابتا من كل الدول المحبة للسلام".

واضافة الى تنديدهما باعتداء لندن الذي اوقع ليل السبت سبعة قتلى على الأقل وحوالى 50 جريحا، ندد الوزيران ب"الاعتداء الجبان" الذي اسفر عن مقتل "شاب تونسي" على ايدي "مجموعة ارهابية" في منطقة جبل المغيلة في وسط غرب تونس حيث عثر على جثته غداة تعرضه للخطف.

وعثر على خليفة السلطاني جثة هامدة وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية قتله. والقتيل هو شقيق مبروك السلطاني، الفتى الراعي الذي كان قتله ذبحا في نوفمبر 2015 هز الرأي العام في تونس.

وذبح الفتى وقطع رأسه حين كان يرعى اغنام الاسرة في جبل مغيلة، وجرت عملية الاغتيال الشنيعة تحت انظار ابن عمه البالغ من العمر 14 عاما.

وسلطت تلك الواقعة الشنيعة الضوء على التهديد الارهابي الذي يعيش على وقعه سكان المناطق المحاذية لأوكار الجهاديين وخصوصا عند جبال الشعانبي والسلوم ومغيلة.

وتبنت عملية ذبح الراعي في 2015 مجموعة اطلقت على نفسها اسم "جند الخلافة" وهي تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية.