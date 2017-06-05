مدبولي يُصدر 11 قرار إزالة بـ45 وحدة سكنية بالشروق.. و2683 فداناً بـ6 مدن جديدة

كتبت- ندى الخولي:

أصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على 45 وحدة سكنية بمدينة الشروق، و2683 فداناً بـ6 مدن جديدة، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باسترداد كافة أراضى الدولة، من المعتدين عليها، وتنفيذ القانون، ولمنع ظهور أى عشوائيات بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان: تم إصدار قرار لإزالة التعديات الواقعة علي 45 وحدة سكنية مملوكة للهيئة بمدينة الشروق، موزعة كالتالي: 27 وحدة بمنطقة حجر الأساس، و5 وحدات بمنطقة الشباب، و6 وحدات بمنطقة المستقبل، و7 وحدات بمنطقة الحي الثاني (ب2، د2)، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات، وتأمين الوحدات حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى.

وقال مدبولي: في مدينة سوهاج الجديدة، تم إصدار 4 قرارات لإزالة التعديات الواقعة علي 316 فداناً، وفي مدينة شرق بورسعيد تم إصدار قرار لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضى التالية: 1200 فدان مزروعة وبها عدد من المباني بالطوب الأبيض في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة، و50 فداناً مزروعة وبها عدد من المباني بالطوب الأبيض في الجزء الجنوبي بمدخل طريق شرق ميناء بورسعيد، و2000م2 عليها مزارع دواجن علي طريق العريش مدخل طريق شرق ميناء بورسعيد، و1000م2 مقام عليها 2 خلاطة أسفلتية علي طريق شرق ميناء بورسعيد، بجانب التعدي بإقامة 30 مبني (دور واحد) من الطوب الأبيض في أماكن متفرقة داخل الكتلة السكنية القائمة لقرية الاحرار بمدينة شرق بورسعيد.

وأضاف الوزير: تم إصدار قرار لإزالة التعديات الواقعة علي مساحة 1083 فداناً والواقعة بين علامتي الكم (29 - 52)، بمدينة النوبارية الجديدة، وقرار لإزالة التعديات الواقعة الكائنة بالكيلو 151 بنشاط مخزن مواد بناء، بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ ميزان بسكول خارج حدود قطعة الأرض بالمخالفة لرخصة البناء وبدون ترخيص، وقرار لإزالة التعديات الواقعة علي 9 أفدنة بمنطقة جنوب غرب مدينة أسيوط الجديدة، والمتمثلة في تسويتها وإعدادها للزراعة، وحفر بئر لري الزراعات، وبناء غرف من البلوك الأبيض لاستخدامها في السكن، وقرار لإزالة التعديات الواقعة علي مساحة 25.5 فدان، بجوار قرية طما فيوم على الصحراوى الغربي بمدينة الفيوم الجديدة والمتمثلة في زراعات موسمية دون سند من القانون.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، لإزالة التعديات على الأراضي، على أن تتولى أجهزة المدن الـ6 ، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.