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"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد

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مصراوي Masrawy

"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد

12:07 م الإثنين 05 يونيو 2017


دبي ( د ب أ)
أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدوحة حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي مركزا لعملياتها، إن "آخر رحلة ستقلع من دبي إلى الدوحة فجر غد الثلاثاء، بينما تغادر آخر رحلة من الدوحة إلى دبي صباح غدا".

وأشارت إلى أن رحلاتها المقررة اليوم من وإلى الدوحة ستعمل كالمعتاد.

وأضافت، الشركة في بيان، أنها ستتيح لجميع عملائها الذين حجزوا على رحلاتها من وإلى الدوحة خيارات بديلة، بما في ذلك استرجاع قيمة التذاكر.

وكانت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، التي تستخدم مطار دبي، أعلنت تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة اعتبارا من غدا الثلاثاء.

كما أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، التي تستخدم مطار أبوظبي، "تعليق جميع رحلاتها إلى الدوحة ابتداء من صباح غد الثلاثاء".

وأعلنت الإمارات في وقت سابق اليوم قطع العلاقات كليا مع قطر، واغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة .

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مصراوي Masrawy

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