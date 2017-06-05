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حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام

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مصراوي Masrawy

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام

12:06 م الإثنين 05 يونيو 2017

شاحنة البانجو

السويس - حسام الدين أحمد: 

قرر المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات السويس، حبس سائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة النقل المستخدمة والمواد المخدرة المضبوطة من "البانجو والأفيون وإرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، قد تمكنوا فجر أمس من ضبط كمية بلغت 1.3 طن من مخدر البانجو، كانت مخبأة داخل حاوية محملة على سيارة نقل قادمة من شبة جزيرة سيناء في اتجاهها للسويس.

وكانت معلومات وردت للعقيد شريف الخولي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، يفيد باعتزام مهربين جلب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارة نقل، وكثف ضباط الإدارة أعمال التفتيش والفحص بالمعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي.

واشتبه الضباط في سيارة نقل محملة بحاوية، وبسؤال السائق "ع.ع.ز" أدعى أنه جلبها من ميناء نويبع، وأنها تخص إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وبتفتيش الحاوية عثروا داخلها على 325 لفافة من البانجو وزنت 1.3 طنا من المخدر، كما ضبطوا قطعًا من مخدر الأفيون وزنت 2.8 كيلو كانت مخبأة بمخزن سري بجوار الإطار الاحتياطي للسيارة.

البانجو

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