ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية
11:59 ص الإثنين 05 يونيو 2017
الغربية – مروة شاهين:
ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الإثنين، 4 آلاف و82 "صاروخ ناري" محظور بيعه وتداوله بمحلي بقالة بحوزة بائع متجول في طنطا وكفر الزيات، بالإضافة إلى 39 عبوة أغذية منتهية الصلاحية بمحلين في طنطا.
كان العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط "ح.م"، 62 عامًا صاحب محل بقالة بدائرة قسم ثان طنطا بحوزته 1062 صاروخ ناري محدثة للصوت والشرر، وضبط "م.أ"، 35 سنة صاحبة محل بقالة بقرية منصورية الفرستق بمركز كفر الزيات بحوزتها 2200 صاروخ ناري محدثة للصوت والشرر و820 صاروخ ناري بحوزة بائع متجول في مدينة كفر الزيات.
وضبطت القوات "ب.ب" 53 سنة، صاحب محل بقالة بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بحوزته 21 عبوة أغذية أطفال ومنظفات صناعية منتهية الصلاحية و"إ.ل" 42 سنة، صاحب سوبر ماركت بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بحوزته 18 عبوة جبن ومنظفات منتهية الصلاحية.
جرى التحفظ علي المضبوطات في جميع الوقائع، وتحرير المحاضر وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.
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