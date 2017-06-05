أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن علاج مشاكل الهيئات الإقتصادية يعتبر إحدى حلول عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى وجود 23 هيئة اقتصادية خاسرة، و لابد من علاج مشاكل هذه الهيئات والرقابه عليها ومتابعتها بدقه والوقوف على الأسباب التى تؤدى الى الخسارة وطرح حلول سريعه لمعالجة الأمر.

وأكد الفقى، أنه لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى تشهد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فحص ومتابعة الهيئات الإقتصادية، حيث أسفر فحص اللجنه عن إحاله المسئولين فى 3 هيئات إقتصادية خاسرة إلى النيابه الإدارية منها هيئة التنمية والتعمير الزراعي وهيئة إتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة السكة الحديد.

شاهد أيضا

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه تم كذلك إحاله المسئولين فى الرقابه بوزارة المالية وهيئة التنمية الزراعية إلى النيابة الإدارية ، حيث تضاربت أقوالهم أثناء إنعقاد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.