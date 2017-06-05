نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

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قالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والنائبة عن محافظة المنيا، إن المحافظة مازالت تعانى نقص المحاليل وعدم توافرها فى غالبية الصيدليات أوالمستشفيات، وحال توافرها بالسوق السوداء يتجاوز سعرها 50 جنيها.

وشددت في بيان لها، علي ضرورة توفير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بسرعة توفير المحاليل، وحل الأزمة القائمة بمحافظة المنيا منذ عام تقريباً، مؤكدة أن توافر المحاليل الطبية للمواطنين بأسعارها الطبيعية بعيدا عن السوق السوداء أمرا مصيريا ويعد بمثابة حياة أو موت.

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وأشارت إلي أنه في حال عدم توفيرها ستتخذ الإجراءات النيابية من طلبات إحاطة وغيرها تجاه وزارة الصحة.