في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

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ارتفعت أعداد الدول المعلنة قطع العلاقات الدلوماسية مع قطر، إلى ستة دول عربية حتى كتابة هذة السطور ومن المتوقع ارتفاع أعداد الدول المقاطعة، منذ فجر اليوم "الإثنين" حتى الآن، هم "الإمارات، السعودية، البحرين، مصر، اليمن، ليبيا".

على خلفية التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبر فيها إيران دولة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، ولها ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، وفقاً لكلمة نقلتها وكالة الأنباء السعودية عن الوكالة القطرية الرسمية.

السعودية: لأسباب أمنية



وأعلنت المملكة العربية السعودية، قطع علاقاتها الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الإمارات: نمهلكم 48 ساعة لمغادرة بلادنا

وقالت دولة الإمارات، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوماً لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة على حسابها الرسمي: "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية، وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".

البحرين: تدعم الإرهاب

وفي البحرين، تم الإعلان أيضاً عن قطع العلاقات الدبلوماسية، بل وإتهمتها بدعم الإرهاب، والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأردفت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، إن المملكة قررت سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وغلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة.

وحذرت مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها وكذلك المواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها كما منحت المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة.

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مصر: حرصاً على الأمن القومي

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، فجر اليوم ، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة حرصاً على الأمن القومي.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة؛ حرصاً على الأمن القومي المصري، وستقوم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة، والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدولة.

اليمن: تدعم الميلشيات

أما في اليمن، فأعلنت الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقالت الحكومة اليمنية في بيانها: "نعلن قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ليبيا: اعتداءتها متكررة

وأعلنت ليبيا، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، محمد الدايري، بحسب سكاي نيوز عربية، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الدايري، أن سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي.

وبعيداً عن الدول العربية، أعلنت جزر المالديف، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك إثر اتخاذ كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا قرارات مماثلة.

شركات الطيران

وعلى صعيد شركات الطيران، فلَحِقت شركة مصر للطيران، الاثنين، بشركات "طيران الاتحاد" و"طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، وأعلنت تعليق رحلة متجهة للدوحة، لحين صدور قرار نهائي بشأن إقلاع الرحلات بين القاهرة والعاصمة القطرية.

وكانت شركة طيران الاتحاد الإماراتية قد أعلنت تعليق رحلاتها المتوجهة إلى قطر والقادمة منها؛ وذلك بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، كما أعلنت شركة "فلاي دبي" تعليق جميع الرحلات بين دبي والدوحة اعتباراً من الثلاثاء.