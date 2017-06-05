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بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل

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بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل

التحرير

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تمكن أهالي قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة من ضبط شخص يرتدي نقاب أثناء خطفه أحد الأطفال بالقرية، وكان في طريقة لخطف آخر بذات القرية.

تلقى اللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة بلاغًا من أهالي قرية الضهرية، بضبط شخص يرتدي نقاب يعمل على خطف الأطفال.

على الفور انتقلت قوة إلى القرية، وألقوا القبض على المتهم، وتحفظوا عليه، وتم اقتيادة إلى مركز شرطة إيتاي البارود لمعرفة باقي التشكيل العصابي.

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وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن المتهم قال في محضر الشرطة: إنه "كان يرتدى نقاب لارتباطة بعلاقة عاطفية بأحد السيدات في القرية، وكان في طريقه لمقابلتها دون أن يشعر أحد، وأنه جاري التقصى عن الواقعة وجمع التحريات وخاصة أن المتهم تم القبض عليه وبحوزته طفل من أهل القرية".

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التحرير

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