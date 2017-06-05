وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المهندس محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان عن قطع العلاقات رسميًا معها.

وأكدت مكرم أنها اطمأنت على أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين، حيث أكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات ‏بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.‏

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كما اطمأنت الوزيرة على وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من ‏المصريين في العودة.‏

ونقلت مكرم تحياتها إلى الجالية المصرية بقطر مؤكدة أنها تتابع الموقف أولا بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة ‏لنقل أى طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك.