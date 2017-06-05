ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة شقق ومنازل المواطنين بمدينة العبور عن طريق انتحال صفة موظفين بشركة الغاز

كانت البلاغات قد انهالت على مكتب مدير أمن القليوبية بتعدد السرقات، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "محمد س ر" وشهرته (قتاقتة ) - 29 عامًا، ومصطفي "ش ع" - 23 عامًا، وأحمد "ج خ" - 24 عامًا.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم عدة وقائع وانتحالهم صفة موظفين بشركة حتى يتمكنوا من دخول الشقق والمنازل.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق