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حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

11:42 ص الإثنين 05 يونيو 2017

حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمر المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الإثنين، بحبس 8 أشخاص في التحقيقات، التي أجراها المستشار محمد أبو العز، رئيس نيابة طوخ، في واقعة قطع الطريق الزراعي، بسبب اختفاء سيدة كفر الجمال في طوخ.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم التحريض على قطع الطريق، وتحطيم لوري شرطة، وتعطيل المواصلات العامة، والمرافق، والتعدي على السلطات.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين، وعددهم 15 متهمًا، لاتهامهم بالتحريض على إثارة الشغب، وقطع الطريق الزراعي السريع لأكثر من 3 ساعات.

كانت الأجهزة الأمن بالقليوبية، قد كشفت غموض اختفاء ربة منزل من قرية كفر الجمال بطوخ، بعد قطع أهلها وأهالى القليوبية الطريق الزراعي أواخر الأسبوع الجاري، لأكثر من 3 ساعات. 

وتبين أن السيدة المتغيبة خرجت من منزلها برغبتها، وتركت منزل زوجها للإقامة بصحبة أحد الاشخاص لارتباطها به عاطفيًا، فتم ضبط السيدة ومرافقها وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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