الشريف يوجه المحافظين لاستكمال "البنية الرقمية"

كتبت- ندى الخولي:

وجه هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، كافة المحافظين، بضرورة استكمال البنية الأساسية للمعلومات والتطوير الرقمى بكل محافظة.

وطالب الشريف، المحافظين، بإعداد خطة تنفيذية على مستوى كل محافظة لهذا التطوير واتخاذ عدد من الإجراءات ومنها تكوين فريق العمل المكلف بإعداد وتنفيذ خطة التطوير الرقمي بالمحافظة وتحديد قيادة قادرة وفاعلة للفريق بما يناسب التطور والتحول الذي تنشهده الوزارة لتحسين مستوى الخدمات للمواطن.

وقال الشريف، إنه تم تشكيل فريق عمل بوزارة التنيمة المحلية ليقود مساندة التحول الرقمي في المحافظات المصرية، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء لفريق التطوير الرقمي بالوزارة مع قادة فريق التطوير الرقمي بجميع المحافظات منتصف يونيو القادم، بديوان عام الوزارة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الهدف من تلك الخطوة هو إحداث نقلة نوعية حقيقية في المحافظات وتحقيق خدمات عصرية وحياة أفضل للمصريين في كافة أنشطتهم اليومية والإستفادة القصوى والمثالية للتكنولوجيا، للإسراع بالتنمية ومواجهة تحديات مصر الكبرى في مجالات التعليم والصحة والفقر وتوفير قاعدة معلومات لكل محافظة عصرية ودعم القرار الرشيد.