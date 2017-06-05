3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم
3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم
11:38 ص الإثنين 05 يونيو 2017
3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر
كتب- هاجر حاتم وهشام عواض:
بعد قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات القطرية معها، أصبح حال الجالية المصرية في قطر في وضع غير آمن، وفي هذا الإطار صرحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج بأنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الجالية المصرية في قطر.
قالت الدكتورة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، إنها توالت مع محمد العراقي رئيس الجالية المصريين في قطر، ولم يتم اتخاذ أي قرار المصرية من حيث إلغاء إقامات أو ترحيلات أو غيرها، وأن الوضع آمن إلى الآن.
وأضافت "مكرم"، أن هناك ثلاث شركات طيران يمكن للمصريين في قطر العودة لأرض الوطن من خلالهم وهم "اللبنانية والكويتية والتركية"، وتلك التي تمنح للجالية المصرية السفر المباشر من قطر إلى مصر.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه لم يتم اختيار دولة ثالثة راعية للمصريين حتى الآن، واختتمت أن عدد المصريين من 60 إلى 70 ألف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أكثر خطوط الطيران أماناً في العالم.. بينها 3 شركات عربية
-
بالصور.. أطول 10 رحلات طيران في العالم.. أحدها يمتد لـ 17 ساعة
-
انفوجرافيك.. 10 دول تستغرق سياحتها يوماً واحداً.. بينها بلد عربي!
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابةأخبار
-
الإمارات تعلن قطع العلاقات مع قطرأخبار
-
الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقاتأخبار
-
أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلىأخبار
-
نبيلة مكرم توضح موقف الجالية المصرية في قطر بعد قرار قطع العلاقاتأخبار
-
نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون