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3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

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مصراوي Masrawy

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

11:38 ص الإثنين 05 يونيو 2017

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر

كتب- هاجر حاتم وهشام عواض:

بعد قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات القطرية معها، أصبح حال الجالية المصرية في قطر في وضع غير آمن، وفي هذا الإطار صرحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج بأنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الجالية المصرية في قطر.

قالت الدكتورة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، إنها توالت مع محمد العراقي رئيس الجالية المصريين في قطر، ولم يتم اتخاذ أي قرار المصرية من حيث إلغاء إقامات أو ترحيلات أو غيرها، وأن الوضع آمن إلى الآن.

وأضافت "مكرم"، أن هناك ثلاث شركات طيران يمكن للمصريين في قطر العودة لأرض الوطن من خلالهم وهم "اللبنانية والكويتية والتركية"، وتلك التي تمنح للجالية المصرية السفر المباشر من قطر إلى .

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه لم يتم اختيار دولة ثالثة راعية للمصريين حتى الآن، واختتمت أن عدد المصريين من 60 إلى 70 ألف.

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