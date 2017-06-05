سفن صينية تدخل المياه اليابانية بشكل مؤقت

طوكيو (د ب أ)

أعلن مسؤولون في خفر السواحل الياباني أن أربع سفن صينية قد دخلت بشكل مؤقت المياه اليابانية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي اليوم الاثنين .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الاقتحام وقع الساعة 1030 تقريبا صباح اليوم (0130 بتوقيت جرينتش) في المياه قبالة جزيرة يوتسوري .

ويقول المسؤولون إن القوارب الصينية مكثت في المياه اليابانية لساعتين تقريبا.

وبحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ، كانت السفن تبحر على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبا جنوب غرب يوتسوري، ما دفع خفر السواحل إلى تحذيرها للابتعاد عن المياه اليابانية .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه هي الـ15 هذا العام الذي تدخل فيه سفن دورية تابعة للبحرية الصينية المياه اليابانية قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها، وكانت المرة السابقة في 23 مايو الماضي.

وتسيطر اليابان على الجزر. وتصر الحكومة اليابانية على أن الجزر هي جزء أصيل من الأراضي اليابانية. وتطالب كل من الصين وتايوان بالسيادة عليها.