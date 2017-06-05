روسيا: الانتهاء من تعديل طائرة "سو-35 إس" قريبا بناء على العمليات بسوريا
روسيا: الانتهاء من تعديل طائرة "سو-35 إس" قريبا بناء على العمليات بسوريا
11:50 ص الإثنين 05 يونيو 2017
موسكو (د ب أ)
قال نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أنه من المقرر أن يتم قريبا الانتهاء من التعديل على طائرة "سو-35 إس" الحربية، وذلك بناء على العمليات القتالية في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين عن بوريسوف قوله: "يُخطط خلال عام 2017، وضع اللمسات الأخيرة (على الطائرة)... ويجب على المهندسين الأخذ بالاعتبار أوجه القصور التي تم تحديدها في العمليات القتالية في سوريا".
وأعلن بوريسوف خلال زيارته لمصنع للطائرات في "كومسومولسك –نا- أموري"، أنه من بين أوجه القصور التي تم اكتشافها مشاكل في الإضاءة والشاشات، وضعف في المناورات على مدرج المناورة أثناء وجود حجارة صغيرة.
وفي ختام كلمته، أعلن أنه وبحلول عام 2020، سيتم تزويد الجيش الروسي بـ10 طائرات من طراز "سو-35 إس" سنويا، بحسب "سبوتنيك".
وأضاف أن "الطيارين يعتقدون أنه لا توجد أي طائرة في العالم تضاهي "سو-35 إس"، ولهذا السبب يزداد الطلب عليها من جانب العملاء الأجانب".
يذكر أن عملية القوات الروسية في سوريا انطلقت في 30 سبتمبر من عام 2015.
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