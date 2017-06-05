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رئيسة شرطة لندن: الإرهاب صار واقعا جديدا

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مصراوي Masrawy

رئيسة شرطة لندن: الإرهاب صار واقعا جديدا

11:35 ص الإثنين 05 يونيو 2017

رئيسة شرطة لندن: الإرهاب صار واقعا جديدا

لندن (د ب أ)
عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا خلال الأسابيع الماضية وصفت رئيسة شرطة لندن، كريسيدا ديك، التهديد الإرهابي الذي تواجهه البلاد بـ"الواقع الجديد".

وقالت ديك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم الاثنين في إشارة إلى هجمات مانشستر ولندن: "كانت أسابيع رهيبة حقا... سنتغير ونعتاد على ما أصبح واقعا جديدا لدينا على ما يبدو".

وذكرت ديك أن الموارد اللازمة لمكافحة الإرهاب متوفرة، وقالت: "منذ عام 2013 أحبطنا على ما أعتقد 18 مخططا لشن هجمات"، مضيفة أنه يجرى القبض على شخص واحد في المتوسط يوميا في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدة على كفاءة أداء أجهزة الاستخبارات، وقالت: "نبذل كافة ما في استطاعتنا".

وأكدت ديك أن ما يهم الآن هو حماية المواطنين في لندن وكافة أنحاء البلاد، مضيفة أنه سيجرى زيادة التواجد الشرطي في الشوارع والفعاليات العامة.

وفي الوقت نفسه أشادت ديك بالجهود غير العادية التي بذلتها قوات الأمن في العاصمة البريطانية في مواجهة الإرهابيين، وقالت إن أحد رجال الشرطة، الذي كان متواجدا بالصدفة مع أصدقائه في سوق بورو في خارج أوقات عمله الرسمية، تصرف "بشجاعة تامة" عندما بدأ الإرهابيون مهاجمات الأفراد هناك بأسلحة بيضاء، مضيفة أن الرجل تدخل دون تردد وقاوم دون سلاح الإرهابيين الثلاثة، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح خطيرة جراء ذلك.

يذكر أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرين، من بينهم حالات خطيرة، عندما اصطدمت شاحنة على متنها ثلاثة مسلحين بمارة على جسر لندن، قبل أن يقوموا بطعن مواطنين في حانات ومطاعم في منطقة سوق بورو القريب.

وقبل أسبوعين قتل 22 شخصا خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر جراء هجوم انتحاري.

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