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النيابة تستمع لأقوال القوة الشرطية في واقعة مقتل شخص على يد ضابط بالسلام

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مصراوي Masrawy

النيابة تستمع لأقوال القوة الشرطية في واقعة مقتل شخص على يد ضابط بالسلام

11:56 ص الإثنين 05 يونيو 2017

النيابة تستمع لأقوال القوة الشرطية في واقعة مقتل شخص على يد ضابط بالسلام

كتب - محمود السعيد:

صرحت نيابة شرق نيابة القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، بدفن جثة شخص بعد تشريحها، إثر مقتله بطلق ناري على يد ضابط شرطة خلال مطاردته لهاربين من أحكام قضائية بالسلام.

وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة بالاستماع لأقوال شهود العيان، واستدعت أفراد القوة الشرطية الذين تواجدوا وقت الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات، وإرسالها للأدلة الجنائية لفحصها، وإعداد تقرير فني بها.

واستعلمت النيابة عن حالة أحد المصابين في الواقعة، تمهيداً لسماع أقواله.

كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بطريق الخطأ أثناء محاولة ضابط فض تجمهر بعض أهالي منطقة السلام.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن النقيب "م.ش" معاون مباحث بقسم ثاني السلام، توجه والقوة المرافقة لضبط هاربين من أحكام قضائية، أحدهما مسجل خطر.

وأضاف المصدر، أن عددًا من أهالي المنطقة تعدوا بالضرب على الضابط والقوة، ما دفع الضابط لإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، وهو ما نتج عنه مقتل شخص وإصابة آخر.

وتجمهر عدد من أهالي المنطقة أمام قسم الشرطة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل.

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