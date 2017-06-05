ضبط 9 بنادق آلية و200 طلقة داخل سيارة نقل في سوهاج
ضبط 9 بنادق آلية و200 طلقة داخل سيارة نقل في سوهاج
11:38 ص الإثنين 05 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، 9 بنادق آلية و109 خزنة سلاح و200 طلقة 9 ملي داخل سيارة نقل في دائرة مركز ساقلته.
كانت معلومات قد وردت للواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بقدوم سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم "58492 نقل أسيوط" من محافظة قنا على الطريق الشرقي يستقلها شخصان وداخلها كمية من الأسلحة النارية والذخائر.
ضبطت السيارة بالمدخل الجنوبي لقرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة، وتبين أن قائدها هو "ص.م.م"، 41 عامًا عامل، ويقيم بناحية النواورة دائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط وبصحبته "ع.م.ع" 27 عامًا حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية.
بتفتيش السيارة ضبطت داخلها الأسلحة المذكورة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بتحصلهما عليها من "ح.ح.ب" بناحية السمطا دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، لتوصيلها لـ"ع.ب.ا" ويقيم بناحية قاو النواورة دائرة مركز البداري.
حُرر عن الواقعة المحضر رقم 1253 إداري المركز لسنة 2017.
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