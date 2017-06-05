أخبار عاجلة

"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد -
8 الصبح - حلقة عن تطورات قطع الدول العربية علاقتها مع دولة قطر - حلقة الإثنين 5-6-2017 -
حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 9 بنادق آلية و200 طلقة داخل سيارة نقل في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 9 بنادق آلية و200 طلقة داخل سيارة نقل في سوهاج

11:38 ص الإثنين 05 يونيو 2017

ضبط 9 بنادق آلية و200 طلقة داخل سيارة نقل في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، 9 بنادق آلية و109 خزنة سلاح و200 طلقة 9 ملي داخل سيارة نقل في دائرة مركز ساقلته.

كانت معلومات قد وردت للواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بقدوم سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم "58492 نقل أسيوط" من محافظة قنا على الطريق الشرقي يستقلها شخصان وداخلها كمية من الأسلحة النارية والذخائر.

ضبطت السيارة بالمدخل الجنوبي لقرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة، وتبين أن قائدها هو "ص.م.م"، 41 عامًا عامل، ويقيم بناحية النواورة دائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط وبصحبته "ع.م.ع" 27 عامًا حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية.

بتفتيش السيارة ضبطت داخلها الأسلحة المذكورة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بتحصلهما عليها من "ح.ح.ب" بناحية السمطا دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، لتوصيلها لـ"ع.ب.ا" ويقيم بناحية قاو النواورة دائرة مركز البداري.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 1253 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 38 قطعة سلاح ناري وتنفيذ نحو ألفي حكم قضائي متنوع

    ضبط 38 قطعة سلاح ناري وتنفيذ نحو ألفي حكم قضائي متنوع

    أخبار
  • ضبط فردي خرطوش و12 طلقة بحوزة عاطل في الجيزة

    ضبط فردي خرطوش و12 طلقة بحوزة عاطل في الجيزة

    أخبار
  • أمن الجيزة يداهم منزل فلاح بالبدرشين اتخذه وكرًا لتجارة السلاح

    أمن الجيزة يداهم منزل فلاح بالبدرشين اتخذه وكرًا لتجارة السلاح

    أخبار
  • ضبط 10 كيلو بانجو وقطعتي سلاح بمنزل عاطل في الصف

    ضبط 10 كيلو بانجو وقطعتي سلاح بمنزل عاطل في الصف

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

    قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعوديةأخبار

  • أبو تريكة ساخرًا من كوليبالي :

    أبو تريكة ساخرًا من كوليبالي :"فين السجدة يا أجايي"

  • نبيلة مكرم توضح موقف الجالية المصرية في قطر بعد قرار قطع العلاقات

    نبيلة مكرم توضح موقف الجالية المصرية في قطر بعد قرار قطع العلاقاتأخبار

  • حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابة

    حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابةأخبار

  • الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

    الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنينأخبار

  • رواد

    رواد "شاومينج" بعد تداول الامتحان: "اللي بينجح بالغش بيروح يسقط فيأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من الرياض صبحي شبانة يكشف ردود الفعل السعودية بعد قطع العلاقات مع فطر

8 الصبح - من الرياض صبحي شبانة يكشف ردود الفعل السعودية بعد قطع العلاقات مع فطر

الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

السعودية تقطع العلاقات مع قطر

السعودية تقطع العلاقات مع قطر