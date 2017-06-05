«هيونداي - كيا» تكشف حجم مبيعاتها التاريخية من السيارات الهجين

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تولي صناعة السيارات الكورية في الوقت الحالي اهتمامًا واضحًا بالإصدارات الهجين في الأسواق العالمية، وذلك بعد ارتفاع مبيعات شركاتها من هذا الطراز على مدار الأشهر الماضية.

وبحسب صحيفة "كوريا هيرالد"، فإن شركة "هيونداي – كيا" أعلنت أنها تمكنت من بيع نصف مليون سيارة هجين تعمل بالوقود المحروق والكهربائي بنفس القدر من الكفاءة.

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وبلغت أعداد السيارات الهجين التي تمكنت كوريا الجنوبية من بيعها على مستوى الأسواق العالمية 514 ألف نسخة، وذلك منذ انطلاقته عام 2009 حتى الآن، الأمر الذي قد يمثل دفعة قوية للشركات الكورية لتبني سياسة أكثر ميلًا للطراز الكهربائي والهجين.