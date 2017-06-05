«الصيني رخيص».. أسعار أشهر سيارات «سينوفا» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "سينوفا" الصينية خلال الفترة الأخيرة..

سينوفا A1 سيدان

تعد أشهر إصدارات الشركة الصينية على الإطلاق في مصر، وتتراوح أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 140 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

سينوفا A1 هاتشباك

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شاركت بشكل رئيسي في توسيع القاعدة الجماهيرية لـ"A1” داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 150 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

سينوفا A3

ساهمت بشكل رئيسي في بناء قاعدة سوقية وانتشار جماهيري في مصر للشركة الصينية، وذلك على الرغم من إيقاف إنتاج النسخ الجديدة من السيارة في مصر، وتعرض موديلاتها المتاحة في سوق السيارات بأسعار لا تتجاوز 80 ألف جنيه.

سينوفا X25

هي السيارة الممثلة للشركة الصينية لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض “SUV” و”الكروس أوفر”، والذي بات يتمتع بقبول فئات واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وتعرض موديلاتها الحديثة في سوق السيارات منذ عام 2015 وحتى 2017، بأسعار تبدأ من 150 ألف وحتى 200 ألف جنيه، لتعد بذلك واحدة من أرخص السيارات الرياضية متعددة الأغراض في مصر.