القوات السورية تسيطر على 3 نقاط استراتيجية في ريف حماة الشرقي
القوات السورية تسيطر على 3 نقاط استراتيجية في ريف حماة الشرقي
11:31 ص الإثنين 05 يونيو 2017
دمشق (د ب أ)
بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها هجوماً واسعاً فجر اليوم الاثنين في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي وسط سورية .
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "سيطرت قواتنا صباح اليوم على نقطتي شهد 9 وشهد 10 الحاكمة لوادي العذيب في ريف السلمية الشرقي ، وكذلك السيطرة على قرية رسم الثنية الواقعة على جنوب طريق اثريا السلمية".
وأضاف أن "قوات الجيش أحكمت السيطرة النارية على مساحات واسعة في عمق مناطق داعش في وداي العذيب، وكذلك محور خط البترول جنوب شرق بلدة عقارب التي يسيطر عليها تنظيم داعش ".
وأكد المصدر " اعادة فتح طريق دمشق حلب في منطقة السلمية امام وسائط النقل بعد توقف منذ يوم امس بعد اطلاق العمليات العسكرية، التي هدفها توسيط نقاط حماية طريق دمشق حلب في منطقة السلمية وخناصر وتعزيز نقطة حاجز المجبل".
وكان قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية قال أول امس السبت في تصريح لـ( د. ب. أ) إن تعزيزات عسكرية كبيرة من مقاتلي الفرقة الرابعة التي يقودها العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصلت إلى منطقة خناصر خلال الساعات الماضية، وبدأت عملية عسكرية واسعة بغطاء من الطيران الحربي الروسي والسوري.
وأصبح تقدم القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها كبيراً في ريف حماة الشرقي والشمالي بالتوازي مع سيطرتها على مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي ليل السبت /الاحد التي كانت تعتبر مركز انطلاق مسلحي داعش باتجاه منطقة خناصر جنوب شرق حلب .
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