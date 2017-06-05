ليفربول يضم «صلاح» مقابل 35 مليون جنيه استرليني

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي روما الإيطالي، وافق على انتقال الدولي المصري، محمد صلاح، جناح الذئاب، إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

‫وقدم الدولي المصري صاحب الـ24 عاما موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.‬

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وكانت قد رفضت إدارة روما في وقت سابق، عرضًا مقدمًا من ليفربول، يقدر بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني.‬

الجدير بالذكر أن صحيفة التايمز البريطانية، ذكرت أن محمد صلاح، وافق على الانتقال لفريق ليفربول، مقابل 90 الف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ضعف ماكان يتقاضاها من الذئاب في الدوري الايطالي «الكالتشيو».