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مفتى الجمهورية: مقدار زكاة الفطر لهذا العام 12 جنيها

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مفتى الجمهورية: مقدار زكاة الفطر لهذا العام 12 جنيها مفتى الجمهورية: مقدار زكاة الفطر لهذا العام 12 جنيها

التحرير

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حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٨ هجريًا بما لا يقل عن ١٢ جنيها عن كل فرد، وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن قيمة زكاة الفطرتعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.

وأضاف مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ب ١٢ جنيها كحد أدنى عن كل فرد.

وأشار علام إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهمومطالبهم.

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وأكد مفتى الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة منالصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.

وشدد على ضرورة إخراج زكاة الفطر فى مصارفها الشرعية التى بينها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم”.

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التحرير

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