أخبار عاجلة

"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد -
8 الصبح - حلقة عن تطورات قطع الدول العربية علاقتها مع دولة قطر - حلقة الإثنين 5-6-2017 -
حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«رولز رويس» تقدم جيلًا جديدًا من سيارتها الأشهر «فانتوم»

Google+ Print
«رولز رويس» تقدم جيلًا جديدًا من سيارتها الأشهر «فانتوم» «رولز رويس» تقدم جيلًا جديدًا من سيارتها الأشهر «فانتوم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "رولز رويس" العملاقة المتخصصة في مجال السيارات الفاخرة، على بناء جيل جديد من سيارتها الأشهر "فانتوم" والتي من المتوقع أن تصدر مع نهاية هذا العام.

وبحسب موقع "توب جير"، فإن الشركة العالمية تتجه لتنويع الطرز الخاصة بـ"فانتوم"، بما في ذلك صناعة نسخ رياضية متعددة الأغراض "SUV” من السيارة الأشهر لـ"رولز رويس".

شاهد أيضا

وأعلنت الشركة أنها ستكشف عن الجيل الثامن من سيارتها السيدان الفاخرة "فانتوم" خلال يوليو المقبل، إلا أن العرض الرسمي لها قد يكون في أحد المعارض الدولية للسيارات خلال العام الجاري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل