«رولز رويس» تقدم جيلًا جديدًا من سيارتها الأشهر «فانتوم»

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تعكف شركة "رولز رويس" العملاقة المتخصصة في مجال السيارات الفاخرة، على بناء جيل جديد من سيارتها الأشهر "فانتوم" والتي من المتوقع أن تصدر مع نهاية هذا العام.

وبحسب موقع "توب جير"، فإن الشركة العالمية تتجه لتنويع الطرز الخاصة بـ"فانتوم"، بما في ذلك صناعة نسخ رياضية متعددة الأغراض "SUV” من السيارة الأشهر لـ"رولز رويس".

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وأعلنت الشركة أنها ستكشف عن الجيل الثامن من سيارتها السيدان الفاخرة "فانتوم" خلال يوليو المقبل، إلا أن العرض الرسمي لها قد يكون في أحد المعارض الدولية للسيارات خلال العام الجاري.