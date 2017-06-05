اشتهر بأدوار الشر.. 8 معلومات لا تعرفها عن «إيهاب فهمي»

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الأدوار الصغيرة ليست مبررًا لعدم نجاح الفنان، فالموهوب حقًا هو من لديه القدرة الحقيقية على الاستفادة من صغر دوره في البداية، ليشق طريقه نحو الشهرة والبطولة، وهذا بالضبط ما فعله الفنان الشهير "إيهاب فهمي"، والذي أصبح مثالًا للفنان البادئ من الصفر والناجح بفضل مجهوده وموهبته فقط.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "إيهاب فهمي"..

1- ولد في 4 يونيو عام 1979.

2- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- ظهر لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "صباح الورد" عام 1993، وشارك بعده في مسلسل "زيزينيا" عام 1997، وبعدها بعام قدّم دورًا صغيرًا في "القلب يخطئ أحيانًا"، وظهر عام 1999 بالمسلسل الشهير "الضوء الشارد".

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4- يعتبر أول ظهور حقيقي له على شاشة التليفزيون عام 2000 بمشاركته في مسلسل "خيال الظل".

5- برع في الأعمال الدرامية، وشارك في عددًا كبيرًا من المسلسلات، من بينها "ريا وسكينة" و"العندليب" و"قضية رأي عام" و"الشحرورة" و"الخانكة" و"فض اشتباك" و"نصيبي وقسمتك" واشتهر بدور "سيف العزازي" في مسلسل "الأب الروحي".

6- يشارك في الموسم الرمضاني الجاري بعدة مسلسلات، منها "ظل الرئيس" و"طاقة نور" و"طاقة القدر" و"عرايس خشب" وغيره.

7- إلى جانب براعته في الأعمال الدرامية، اقتحم "فهمي" أيضًا عالم السينما بالمشاركة في عدة أفلام، منها "اللي اختشوا ماتوا" و"صابر جوجل" و"اللي جاي أحسن" و"رامي الاعتصامي" و"القشاش" وغيره.

8- اشتهر في معظم أدواره بأداء الشخصية الشريرة، وأوضح في تصريحات سابقة أن أدوار الشر تليق به أكثر رغم أن شخصيته الحقيقة تختلف تمامًا عن ذلك.