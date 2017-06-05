حقائق عن دولة قطر

مصراوي Masrawy

(بي بي سي):

أصبحت قطر، التي كانت يوما من أفقر الدول الخليجية، من أغناها اليوم.

وتستخدم دولة قطر الدخل الذي تتقاضاه من احتياطيات الغاز الكبيرة التي تمتلكها لتمويل طموحاتها الاقليمية والعالمية، فقد شاركت في محاولات التوصل الى اتفاق للسلام في افغانستان كما فازت بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

ولكن لم تكن كل التدخلات القطرية محل ترحيب من جانب القادة العرب الآخرين، كدعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والحركات الإسلامية في مصر وسوريا.

كما تواجه قطر اليوم بعض المصاعب الداخلية. فبينما يضمن الدخل النفطي حياة رغيدة للقطريين تكون فيها العديد من الخدمات مجانية او مدعومة الى حد بعيد، تواجه الحكومة انتقادات من جانب منظمات حقوق الانسان للطريقة التي تعامل بها العمالة الوافدة في الدولة.

معلومات أساسية عن قطر

زعيم البلاد

الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

سلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم في دولة قطر من والده في انتقال سلمي للسلطة جرى في حزيران / يونيو 2013.

ويتولى الشيخ تميم ايضا مناصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وتولى في السنوات الأخيرة المزيد من المسؤوليات العسكرية والأمنية.

تلقى الشيخ تميم، شأنه شأن والده، الكثير من تعليمه في بريطانيا. فقد درس في مدرستي شيربورن وهارو، وتخرج من الأكاديمية العسكرية البريطانية في ساندهرست.

الإعلام

كان من شأن قناة الجزيرة المملوكة للدولة القطرية - بفرعيها العربي والدولي - ان رفعت مكانة قطر في المحيط الإعلامي.

وبينما تتميز تغطية قناة الجزيرة العربية بالجرأة في تناول بعض المواضيع التي تعد حساسة في العالم العربي، الا انها تتجنب انتقاد قطر وحليفاتها الخليجيات والسعودية على وجه الخصوص. وواجهت القناة قيودا في عدد من الدول العربية نتيجة تغطيتها التي تعدها هذه الدول تدخلا في شؤونها وتحريضا عليها.

وترتبط كل الصحف القطرية اليومية بالأسرة الحاكمة، ولذا فليس هناك في الصحافة القطرية الكثير من الانتقاد لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

كما تحاول الحكومة تقييد ما يستطيع سكان الدولة متابعته في شبكة الانترنت، وتمنع ما تراه منافيا للاسلام اضافة الى المواقع الإباحية وغيرها.

تسلسل زمني

بعض المحطات المهمة في تاريخ قطر



-القرن الثامن عشر: مهاجرون يؤسسون مستوطنات للتجارة وصيد اللؤلؤ على الساحل القطري.

1916- : التوقيع على اتفاقية تضمن بموجبها بريطانيا أمن قطر مقابل توليها المسؤولية عن سياسة الإمارة الخارجية.

1939- : اكتشاف النفط في قطر، ولكن استغلاله يتأخر بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. النفط يأخذ مكان صيد السمك واللؤلؤ بوصفه المصدر الرئيس للدخل.

1971- : قطر تنال استقلالها في الثالث من سبتمبر.

1972- : الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولى الحكم إثر خلافات داخل الأسرة الحاكمة.

- أغسطس 1990: العراق يحتل الكويت وقطر تسمح للقوات الأجنبية باستخدام اراضيها. ولاحقا تشارك القوات القطرية في تحرير الكويت.

1995 - : الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يطيح بوالده في انقلاب ابيض.

1996 - : إطلاق قناة الجزيرة كقناة تلفزيونية مستقلة يمولها الأمير.

2001 - : قطر تحل خلافات حدودية مع السعودية والبحرين.

-2005: دستور قطر الأول - الذي يحتوي على عدد من الإصلاحات الديمقراطية - يدخل حيز التنفيذ.

-2013: الشيخ تميم بن حمد يتولى الحكم خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.