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الصين تحث الدول العربية على الحفاظ على وحدتها بعد قرار قطع العلاقات مع قطر

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مصراوي Masrawy

الصين تحث الدول العربية على الحفاظ على وحدتها بعد قرار قطع العلاقات مع قطر

10:08 ص الإثنين 05 يونيو 2017

الصين تحث الدول العربية على الحفاظ على وحدتها بعد قرار قطع العلاقات مع قطر

بكين – (أ ش أ):

حثت الصين اليوم الاثنين الدول العربية على الحفاظ على وحدتهم وترابطهم لتحقيق الاستقرار والسلام فى الشرق الاوسط ، وذلك عقب قرار والمملكة العربية ودولة الامارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر فى ظل اصرارها على التدخل فى شئونهم الداخلية ودعم التنظيمات الإرهابية.

وفى تصريح لها ردا على سؤال لمراسلة وكالة انباء الشرق الأوسط ببكين خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الصينية حول التطورات الأخيرة فى المنطقة العربية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشان يينغ :"إن الصين تابعت قرار الدول الأربع قطع العلاقات مع قطر وأنها تأمل أن تستطيع البلدان العربية تجاوز خلافاتها والتوصل الى تسوية لأي نزاعات فيما بينها".

كانت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات والبحرين أعلنت قرارها بقطع العلاقات مع قطر فى وقت مبكر اليوم ، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه ان قرارها باتخاذ تلك الخطوة جاء فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وأضاف البيان ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية جاء كذلك بسبب ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرارها على التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

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