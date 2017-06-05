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الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات

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الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات

التحرير

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كشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية أن قرار قطع العلاقات تم بالتنسيق بين والسعودية والبحرين والإمارات، ويلاحظ أيضا أن لكل قرار أسبابه نظرا لطبيعة كل دولة.

وأكد المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية فى تصريحات له اليوم أنه فيما يتعلق بالقرار المصرى، أنه نتيجة للتدخلات السياسية القطرية السلبية تجاه مصر سواء لتدعيم تنظيمات إرهابية وإيوائها لعناصر من تنظيم الإخوان التى تمم تصنيفها إرهابية، وتسخير وسائلها الإعلامية لنشر الأفكار الداعمة للتنظيمات سواء الإخوان أو القاعدة.

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه سيتم سحب السفير المصرى بقطر وغلق السفارة، ويتم اللجوء لدولة أخرى لرعاية مصالح المصريين هناك وتقوم وزارة الخارجية بمتابعة وضع الجالية المصرية بقطر، ويتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تحسباً لتعرض مصالح المصريين لأى مشاكل، وتوفير خطوط ساخنة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة التى يتم اختيارها لرعاية مصالح المصريين.

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التحرير

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