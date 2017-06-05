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تفاصيل مقتل حارس عقار بحدائق الأهرام.. والمتهم: "انتقمت لشرفي"

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مصراوي Masrawy

تفاصيل مقتل حارس عقار بحدائق الأهرام.. والمتهم: "انتقمت لشرفي"

09:00 ص الإثنين 05 يونيو 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت التحقيقات ملابسات العثور على جثة حارس عقار مقتولاً بمنطقة حدائق الأهرام.

وعُثر على جثة الحارس البالغ من العمر 50 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، منتصف الشهر الماضي، بها آثار 3 طعنات نافذة بـ(الرقبة، الظهر، البطن).

وتوصلت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباك يدعى "أحمد د." (45 عامًا).

وأكدت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن زوجة الجاني كانت تعمل خادمة لدى مالك العقار الذي يحرسه الضحية، وكان المجني عليه يراودها عن نفسها مقابل ضمان استمرارها في العمل.

ويوم الحادث، توجه السباك إلى حارس العقار، وعاتبه على أفعاله بعد شكوى زوجته، ونشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها السباك 3 طعنات لجسد حارس العقار، أودت بحياته في الحال.

وتمكن الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث نقطة الرماية، من ضبط المتهم، الذي أقرّ بارتكاب الجريمة انتقامًا للشرف،
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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