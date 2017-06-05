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مصر للطيران تؤجل إقلاع رحلة الدوحة من مطار القاهرة لمدة 3 ساعات

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مصراوي Masrawy

للطيران تؤجل إقلاع رحلة الدوحة من مطار القاهرة لمدة 3 ساعات

08:45 ص الإثنين 05 يونيو 2017

مصر للطيران تؤجل إقلاع رحلة الدوحة من مطار القاهرة لمدة 3 ساعات

كتب - طه عبيد:

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، أن شركة مصر للطيران قررت تأجيل إقلاع رحلتها رقم 935 المتجهة من القاهرة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلى الساعة العاشرة صباحا لحين صدور قرار نهائي بشأن إقلاع الرحلات بين القاهرة والدوحة.

وأضافت المصادر أن المطار استقبل فجر اليوم الاثنين طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، رحلة رقم 938 وعلى متنها 79 راكبا في موعدها المحدد بجدول التشغيل دون حدوث أي تاخيرات .

وأعلنت كل والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية .

كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأعلنت المصرية "غلق أجواءها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الاجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

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