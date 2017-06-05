الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

القاهرة - (مصراوي)

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات، مشيرة إلى هذه القرارات "غير مبررة".

وقالت الخارجية القطرية - بحسب ما نقلته قناة الجزيرة الإخبارية - الاثنين:"نأسف أن الدول الثلاث لم تجد بهذه المرحلة تحديا أهم من التعرض لقطر.. الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن "هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين". مؤكدة أنها "ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين".

ولم يعلق بيان الخارجية القطرية على قرار مصر قطع العلاقات مع الدوحة.

وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية .

كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.