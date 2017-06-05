أخبار عاجلة

"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد -
8 الصبح - حلقة عن تطورات قطع الدول العربية علاقتها مع دولة قطر - حلقة الإثنين 5-6-2017 -
حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية القطرية تأسف لقرار والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

08:22 ص الإثنين 05 يونيو 2017

الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

القاهرة - (مصراوي)

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات، مشيرة إلى هذه القرارات "غير مبررة".

وقالت الخارجية القطرية - بحسب ما نقلته قناة الجزيرة - الاثنين:"نأسف أن الدول الثلاث لم تجد بهذه المرحلة تحديا أهم من التعرض لقطر.. الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن "هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين". مؤكدة أنها "ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين".

ولم يعلق بيان الخارجية القطرية على قرار قطع العلاقات مع الدوحة.

وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية .

كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد قطع العلاقات مع قطر.. واشنطن تحث دول الخليج على حل خلافاتها

    بعد قطع العلاقات مع قطر.. واشنطن تحث دول الخليج على حل خلافاتها

    أخبار
  • قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

    قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

    أخبار
  • شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعلن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر

    شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعلن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر

    أخبار
  • #نهاية_تميم.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية

    #نهاية_تميم.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعليق محمد الغيطي على مكالمته المسربة مع عصام العريان

    تعليق محمد الغيطي على مكالمته المسربة مع عصام العريانفنون

  • احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو

    احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايوأخبار

  • بإنذار الإزالة.. قصر

    بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"أخبار

  • الدولار ينخفض في بنك القاهرة خلال تعاملات الصباح

    الدولار ينخفض في بنك القاهرة خلال تعاملات الصباحأخبار

  • لوسى:

    لوسى: "ابني ميعرفش يعنى إيه معايرة وبيقوللي هزي كويس"فنون

  • الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديد

    الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديدرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات

الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات