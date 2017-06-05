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بعد قطع العلاقات مع قطر.. واشنطن تحث دول الخليج على حل خلافاتها

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مصراوي Masrawy

بعد قطع العلاقات مع قطر.. واشنطن تحث دول الخليج على حل خلافاتها

08:15 ص الإثنين 05 يونيو 2017

بعد قطع العلاقات مع قطر.. واشنطن تحث دول الخليج على حل خلافاتها

القاهرة - (مصراوي)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر يوم الاثنين كثيرا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا - بحسب ما نقلته وكالة رويترز - "لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا".

وحث تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية .

كما أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

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