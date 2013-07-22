انشلادا الدجاج

المقادير:

-500 غرام من شرائح الدجاج

-100 غرام من الذرة الحلوة

-100 غرام من الكوسى ذي الحجم الصغير

-50 غراماً من البصل، مقطّعة

-25 غراماً من الصعتر

-150 غراماً من الكريما الطازجة المخفوقة مع عصير الليمون

-250 غراماً من صلصة "البشاميل" الجاهزة

-50 غراماً من عصير البندورة

-10 حبّات من خبز التورتيلا

-100 غرام من جبن "الشيدر"

-ملح وفلفل، حسب الرغبة

مقادير الصلصة:

-80 غراماً من الفلفل الحار

-100 ملليلتر من زيت الزيتون

-4 حبّات من البندورة

-25 غراماً من مسحوق الشطة -ملح وفلفل، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1-يسخّن زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثم يضاف إليه البصل المقطّع وشرائح الدجاج.

2-تقطّع حبّات الكوسى إلى شرائح طولية، وتضاف إلى خليط الدجاج، ثم الصعتر وعصير البندورة والذرة والملح والفلفل والشطة. ويدع هذا الخليط، حتى تنضج المكوّنات، ثم يرفع جانباً.

3-يفرد خبز التورتيلا في وعاء، ثم يسكب عليه خليط الدجاج، ويلفّ على صورة أصابع، ويرصّ في طبق التقديم، ثم تسكب فوقه صلصة "البشاميل" الجاهزة، فمخفوق الكريم والجبن والصلصة الحارّة قبل التقديم مباشرة.

4- لإعداد الصلصة الحارّة: تقطّع البندورة وتضرب في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليها زيت الزيتون والفلفل الحار وبهارات الشطة والملح والفلفل.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص ).

مدّة التحضير: 20 دقيقة.

المعلومات الغذائية للحصة (150 غراماً):

- السعرات الحرارية: 557 سعرة حرارية.

- الدهون: 15 غراماً.

-الكربوهيدرات: 68 غراماً.

_ البروتين: 65 غراماً.