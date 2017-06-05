قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

القاهرة - (مصراوي)

خسرت قطر منفذها البري الوحيد (منفذ سلوى) الحدود مع السعودية، إذ تحيط قطر مياه الخليج العربي من جميع الاتجهات عدا الجانب مع السعودية، بعد قرار المملكة قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ البرية واليحرية والمجال الجوي أمام وسائل النقل القطرية.

ومنفذ سلوى هو المنفذ الحدودي للمملكة العربية السعودية مع دولة قطر, ويتبع جغرافياً محافظة الإحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة ويبعد عن العاصمة السعودية الرياض 460 كم.

وأعلنت السعودية، قطع العلاقات مع دولة قطر "حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف" وكذلك سحب البعثة الدبلوماسية السعودية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد في خضم أزمة خليجية قطرية.

وصرح مصدر مسؤول بأن "حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر".

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المملكة قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي. ومنعت السعودية مواطنيها من السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وطالبت المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

وقالت إنها "تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين".

وتوقع الباحث السياسي عبد العزيز الخميس عبر مداخلة مع قناة سكي نيوز عربية أن تواجه قطر عزلة اقتصادية وسياسية من قبل دول عربية وأوروبية وكبرى.