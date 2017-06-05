شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعلن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر
شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعلن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر
07:40 ص الإثنين 05 يونيو 2017
طيران-الاتحاد
القاهرة - (مصراوي):
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر ابتداء من صباح الثلاثاء إلى حين إشعار آخر بعد قرار الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن آخر رحلة من أبوظبي إلى الدوحة ستغادر في الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي.
وقالت شركة الاتحاد إن رحلاتها الجوية ستسير بشكل طبيعي يوم الاثنين.
وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.
كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
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