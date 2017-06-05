أريانا جراندي تحيي حفلا غنائيا لصالح ضحايا هجوم مانشستر
أريانا جراندي تحيي حفلا غنائيا لصالح ضحايا هجوم مانشستر
07:09 ص الإثنين 05 يونيو 2017
لندن - (د ب أ):
أحيت مجموعة من نجوم موسيقى البوب بالإضافة إلى المغنية الأمريكية أريانا جراندي حفلا غنائيا خيريا في مدينة مانشستر البريطانية مساء الأحد، في ظل حضور جماهيري ملحوظ للتأكيد وبقوة على وقوفهم جميعا ضد الإرهاب.
وظهرت جراندي أمام نحو 50 ألف شخص وهي ترتدي قميصا كتب عليه عبارة "وان لاف مانشستر"، وذرفت الدموع من شدة تأثرها أثناء الغناء.
وقالت جراندي للجمهور يوم الأحد "أريد أن اشكركم كثيرا على حضوركم الليلة ولأنكم سعداء وأقوياء.. ولتضامنكم.. أحبكم للغاية".
وتابعت "هذه الليلة شيء يحتاجه العالم الآن".
ويأتي الحفل بعد هجوم إرهابي وقع في 22 مايو وأسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم أطفال ومراهقون بعد انتهاء حفل لجراندي في مدينة مانشستر الواقعة في شمالي إنجلترا.
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