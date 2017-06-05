بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتها

كتب - هشام عواض:



تستخدم بعض السجون حول العالم العديد من الوسائل العقابية للسجناء على سوء السلوك وعدم اتباع الأنظمة والقوانين.

وفي بعض السجون في الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى وسيلة عقابية غير تقليدية، من خلال إجبار السجناء على تناول طبق طعام مثير للإشمئزاز، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويسمى هذا الطبق "نوترا لوف" وهو أشبه برغيف من الخبز مصنوع من مكونات طبيعية، لكن طعمه مثير للاشمئزاز وينفر منه السجناء لكنهم يجبرون على تناوله عقابًا لهم.

ويرجع ذلك لمكوناته المتنوعة، يمكن أن يزود هذا الرغيف الجسم بنحو 1.110 سعرة حرارية نتيجة تناوله بشكل يومي،.

ولا يزال هذا الطبق يستخدم كوسيلة عقابية على سوء السلوك في عدد من السجون في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في ذات الوقت ينحسر بشكل تدريجي في عدد من الولايات، نتيجة الإجراءات القانونية ضد هذه الطريقة المثيرة للجدل.

ومكونات الرغيف هي:

6 شرائح من خبز القمح الكامل المفروم ناعماً

100 جرام من الجبنة المبشورة ناعماً

100 جرام من الجزر المبشور ناعماً

300 جرام من السبانخ المعلبة

100 جرام من الزبيب

2 كوب من الفاصولياء

4 ملاعق طعام من الزيت النباتي

150 جرام من معجون الطماطم

200 جرام من الحليب الخالي من الدسم

150 جرام من رقائق البطاطس المجففة