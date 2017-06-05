التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينة

الإسكندرية – محمد عامر و محمد البدري:

بدأت جهات أمنية بالإسكندرية، الاثنين، التحقيق مع 4 عمال تابعين للمقاول القائم بأعمال الهدم بعقار الأزاريطة المائل بعد واقعة اختفاء متعلقات ثمينة لأحد سكان العقار.

كانت إحدى السكان أبلغت الجهات الأمنية المشرفة على موقع العقار المائل، مساء أمس الأحد، اكتشافها اختفاء مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ثمينة، أثناء استلام متعلقاتها التي تم إنزالها بواسطة عمال الهدم.

وعلى إثر ذلك تم استدعاء طاقم العمل في توقيت اكتشاف الواقعة المكون من 4 عمال للتحقيق معهم بإحدى الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة الواقعة.

وكشف مصدر أمني في تصريح له، عن قيام أجهزة الأمن بتركيب كاميرات مراقبة منذ بدء أعمال الهدم، إذ تم تثبيت الكاميرات أعلى كشافات الإضاءة بموقع العمل، فضلا عن تفعيل إجراء تفتيش العمال قبل وبعد انتهاء عملهم، مشددا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على متعلقات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها .

وكانت بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أمس الأحد، تسليم المتضررين من عقار الأزاريطة المائل متعلقاتهم الشخصية بعد تمكن عمال الهدم من إنزالها بواسطة أوناش وذلك تحت إشراف القوات المسلحة.

وشهدت عملية تسليم الأهالي متعلقاتهم حضور ممثلين من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والأمن ومحافظة الإسكندرية ممثلة في حي وسط، حيث تم تسليم عدد من الأسرة متعلقاتهم من خلال تحرير محاضر شرطة.

في سياق متصل أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية حرص جميع الجهات المعنية على مواصلة الهدم الآمن وتسليم مقتنيات الوحدات لأصحابها بأقل الخسائر الممكنة، مبينا أن جميع الجهات تعمل لإنهاء هذه الأزمة وتلبية كافة متطلباتهم، مع الحرص على مراعاة الوضع الذي يمرون به .