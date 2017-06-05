أخبار عاجلة

"طيران الإمارات" توقف رحلاتها الى الدوحة ابتداء من غد -
8 الصبح - حلقة عن تطورات قطع الدول العربية علاقتها مع دولة قطر - حلقة الإثنين 5-6-2017 -
حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينة

06:57 ص الإثنين 05 يونيو 2017

التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينة

الإسكندرية – محمد عامر و محمد البدري:

بدأت جهات أمنية بالإسكندرية، الاثنين، التحقيق مع 4 عمال تابعين للمقاول القائم بأعمال الهدم بعقار الأزاريطة المائل بعد واقعة اختفاء متعلقات ثمينة لأحد سكان العقار.

كانت إحدى السكان أبلغت الجهات الأمنية المشرفة على موقع العقار المائل، مساء أمس الأحد، اكتشافها اختفاء مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ثمينة، أثناء استلام متعلقاتها التي تم إنزالها بواسطة عمال الهدم.

وعلى إثر ذلك تم استدعاء طاقم العمل في توقيت اكتشاف الواقعة المكون من 4 عمال للتحقيق معهم بإحدى الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة الواقعة.

وكشف مصدر أمني في تصريح له، عن قيام أجهزة الأمن بتركيب كاميرات مراقبة منذ بدء أعمال الهدم، إذ تم تثبيت الكاميرات أعلى كشافات الإضاءة بموقع العمل، فضلا عن تفعيل إجراء تفتيش العمال قبل وبعد انتهاء عملهم، مشددا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على متعلقات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها .

وكانت بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أمس الأحد، تسليم المتضررين من عقار الأزاريطة المائل متعلقاتهم الشخصية بعد تمكن عمال الهدم من إنزالها بواسطة أوناش وذلك تحت إشراف القوات المسلحة.

وشهدت عملية تسليم الأهالي متعلقاتهم حضور ممثلين من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والأمن ومحافظة الإسكندرية ممثلة في حي وسط، حيث تم تسليم عدد من الأسرة متعلقاتهم من خلال تحرير محاضر شرطة.

في سياق متصل أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية حرص جميع الجهات المعنية على مواصلة الهدم الآمن وتسليم مقتنيات الوحدات لأصحابها بأقل الخسائر الممكنة، مبينا أن جميع الجهات تعمل لإنهاء هذه الأزمة وتلبية كافة متطلباتهم، مع الحرص على مراعاة الوضع الذي يمرون به .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - طلاب

    بالصور - طلاب "الثانوية" في الإسكندرية: النحو كان يحتاج لتفكير

    أخبار
  • بالصور.. بدء تسليم المتعلقات الشخصية لمتضرري

    بالصور.. بدء تسليم المتعلقات الشخصية لمتضرري "عقار الأزاريطة المائل"

    أخبار
  • محافظ الإسكندرية : نتعاون مع القوات المسلحة لإزالة العقارات المهددة لحياة المواطنين

    محافظ الإسكندرية : نتعاون مع القوات المسلحة لإزالة العقارات المهددة

    أخبار

  • "مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • استخدام

    استخدام "ناقل الحركة" بهذه الطريقة يوفر في استهلاك السيارة للوقودسيارات

  • احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو

    احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايوأخبار

  • تعرف على أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بعد رفع الفائدة

    تعرف على العائد على حسابات التوفير في بنك بعد رفع الفائدةأخبار

  • #نهاية_تميم.. مصر تقطع العلاقات مع قطر

    #نهاية_تميم.. مصر تقطع العلاقات مع قطرأخبار

  • أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل

    أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلىأخبار

  • الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

    الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

«الصيني رخيص».. أسعار أشهر سيارات «سينوفا» المستعملة

«الصيني رخيص».. أسعار أشهر سيارات «سينوفا» المستعملة

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم