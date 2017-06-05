#نهاية_تميم.. الإمارات تعلن قطع العلاقات مع قطر
#نهاية_تميم.. الإمارات تعلن قطع العلاقات مع قطر
05:32 ص الإثنين 05 يونيو 2017
القاهرة - (مصراوي):
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لـ"عدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الارهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين".
وقررت الإمارات بحسب بيان رسمي نشر على وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الاثنين،إمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الاماراتيين من السفر إلى دولة قطر أوالإقامة فيها أو المرور عبرها.
كما قررت إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة و اتخاذ الاجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالاجواء والمياه الاقليمية الاماراتية من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الاماراتي.
وأعلنت كل السعودية والبحرين قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.
كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
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