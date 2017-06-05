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#نهاية_تميم.. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تنهي مشاركة قطر

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مصراوي Masrawy

#نهاية_تميم.. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تنهي مشاركة قطر

05:22 ص الإثنين 05 يونيو 2017

#نهاية_تميم.. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تنهي مشاركة قطر

الرياض - (د ب أ):

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف، حسبما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وذكرت قيادة التحالف أن قرار إنهاء مشاركة قطر يأتي "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب".

وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهم الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهم وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.

كما أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

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مصراوي Masrawy

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