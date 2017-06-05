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نهاية تميم.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية

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مصراوي Masrawy

نهاية تميم.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية

06:26 ص الإثنين 05 يونيو 2017

نهاية تميم.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية

النادي-الأهلى-السعودي

جدة - (د ب أ):

أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم الاثنين فسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية، وذلك عقب إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الاثنين "يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة."

وكانت شركة الخطوط القطرية قد بدأت رعاية النادي الأهلي في أكتوبر ٢٠١٤ .

وفي الثامن من مايو الماضي، أعلن الأهلي عن تجديد عقد الرعاية لثلاثة أعوام أخرى كان من المفترض أن تنتهي في 2020 .

وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.

كما أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

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