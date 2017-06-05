باحث سياسي: الدور الآن على الشعب القطري لمحاسبة قياداته
باحث سياسي: الدور الآن على الشعب القطري لمحاسبة قياداته
06:11 ص الإثنين 05 يونيو 2017
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القاهرة - (مصراوي):
قال الباحث السياسي عبد العزيز الخميس إن الدور الآن على الشعب القطري لمحاسبة قياداته الذين تسببوا في ما وصلت إليه الأمور الآن من قطع العلاقات مع 4 دول عربية كبرى.
وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.
كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وأضاف الخميس في مداخلة على قناة سكاي نيوز عربية، الاثنين، أن المجتمع الدولي يعرف قوة مصر والسعودية والإمارات والبحرين وثقلهما السياسي والدبلوماسي ويعرف أيضًا دور قطر في دعم الجماعات المتطرفة والمسلحة في سوريا.
وتوقع الباحث السياسي أن تواجه قطر عزلة اقتصادية وسياسية من قبل دول عربية وأوروبية وكبرى.
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