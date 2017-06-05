نهاية تميم.. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تنهي مشاركة قطر
نهاية تميم.. قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تنهي مشاركة قطر
05:22 ص الإثنين 05 يونيو 2017
الرياض - (د ب أ):
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت قيادة التحالف أن قرار إنهاء مشاركة قطر يأتي "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب".
وأعلنت كل السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهم الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهم وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.
كما أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
باحث سياسي: الدور الآن على الشعب القطري لمحاسبة قياداته
-
نهاية تميم.. الإمارات تعلن قطع العلاقات مع قطر
-
نهاية تميم.. مصر تقطع العلاقات مع قطر
-
نهاية تميم.. السعودية تقطع العلاقات مع قطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
استخدام "ناقل الحركة" بهذه الطريقة يوفر في استهلاك السيارة للوقودسيارات
-
التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار
-
أبو تريكة ساخرًا من كوليبالي :"فين السجدة يا أجايي"رياضة
-
التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار
-
بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين تعرف على مباريات الأحد "الإفريقي"رياضة
-
بالفيديو.. الفنان محمد رمضان بزي الصاعقة في حفل إفطار القوات المسلحةأخبار