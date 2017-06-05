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فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

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فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء» فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

التحرير

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عرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء أمس الأحد، مقطع يظهر مجموعة من الأشخاص، في سرادق عزاء يحيطون بقارئ للقرآن، ويهللون حوله.

وانفعل الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «بعض الناس بيسمعوا القرآن بطريقة الحشاشين، دول سفهاء، يهرجون في القرآن بهذه الطريقة، ولا عذر لبساطة العلم واللي يقول دول جهلة أو مش فاهمين، الأدب لا علاقة له، وكان أولى للقارئ وهو اللي يتحمل مسئولية المهزلة دي كان يقوم يمشي».

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وأضاف: «ده بلاغ للمسئولين عشان يحاسبوا الناس دي على عدم احترامهم للقرآن، والمسئول الرئيسي عن المهزلة دي الشيخ».

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التحرير

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