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نهاية تميم.. مصر تقطع العلاقات مع قطر

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مصراوي Masrawy

نهاية تميم.. تقطع العلاقات مع قطر

04:59 ص الإثنين 05 يونيو 2017

نهاية تميم.. مصر تقطع العلاقات مع قطر

القاهرة - (د ب أ):

أعلنت مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وذكر البيان إن المصرية قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وأفاد البيان أن قطر تقوم بـ"ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الارهابية في سيناء، فضلا عن اصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الامن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الامة العربية ومصالحها".

وأعلنت الحكومة المصرية "غلق أجواءها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الاجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

وأعلنت كل والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتهم الدبلوماسية من الدوحة وأمهلوا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهم وأعلنوا كذلك إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.

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