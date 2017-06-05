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أسعار العملات اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٢٠١ ٥٩.٢٧٧١ 05/11 10:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١١٥ ٤٧.٨٥١٥ 05/11 10:30 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٧٢ 05/11 10:30 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٤٤ 05/11 10:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/11 10:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٧ 05/11 10:30 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 05/11 10:30 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٠٠٤ ٢٣.٣٥٤ 05/11 10:40 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢١ ٢.٦٣٨٢ 05/11 10:30 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٧٨ ٢.٠٩٤ 05/11 10:30 ص
كرون سويدي ٢.٠١٠١ ٢.٠٢٣٨ 05/11 10:30 ص
يورو ١٩.٤٩٩١ ١٩.٦٢٨٦ 05/11 10:40 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/11 10:40 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٨١١ ١٧.٨٩٧٨ 05/11 10:30 ص
ين ياباني ١٥.٦٩٦ ١٥.٨١٠٢ 05/11 10:30 ص
دولار استرالي ١٣.١٦٠٩ ١٣.٢٩٠٨ 05/11 10:30 ص
دولار كندي ١٣.٠٦١٢ ١٣.٢١٢ 05/11 10:30 ص

 

المصدر : مصر 365

 

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